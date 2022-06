Průzkum STEM: Polovině Čechů se zhoršila ekonomická situace

Polovina Čechů má potíže vyjít s příjmem. Ukazuje to květnový průzkum agentury STEM, do kterého se zapojila tisícovka respondentů. Přes 80 procent lidí vidí ekonomickou situaci v zemi jako špatnou, ještě loni si to myslelo míň než 70 procent dotazovaných. Ještě prudší růst cen pak očekává přes 40 procent lidí. Celkem 85 procent lidí pohlíží na další vývoj s obavami a nejistotou. "Zaznamenáváme poměr prudký propad hodnocení. Covidová pandemie a její důsledky se zčásti přelévají do situace, která je teď způsobena válkou na Ukrajině," uvedl sociolog STEM Martin Buchtík. Dodal, že společnost v minulých letech konjunktury bohatla a její nynější šok je daný také tím, na jaké ceny a nastavení rodinných rozpočtů byli lidé zvyklí.