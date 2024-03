Průzkum STEM: Se členstvím Česka v NATO souhlasí 70 procent Čechů

S členstvím Česka v NATO souhlasí trvale většina Čechů. Letos v lednu vyslovilo souhlas 70 procent Čechů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu analytického ústavu STEM. Hranici 70 procent přesáhla podpora v roce 2001, nejvyšší byla v březnu 2022 po útoku Ruska na Ukrajinu, tehdy souhlasilo se členstvím Česka v NATO 78 procent lidí. Česká republika se stala členem aliance 12. března 1999.

"Je patrné posílení míry souhlasu s členstvím v NATO v období krizí, v roce 2015 v případě migrační krize a v roce 2022 po útoku Ruska na Ukrajinu," uvedla Jitka Uhrová ze STEM. Souhlas s členstvím v NATO je většinový ve všech sociodemografických skupinách, mírně vyšší je mezi mladšími lidmi a zvyšuje se také s úrovní dosaženého vzdělání.

Důvěra Čechů v NATO jako instituci se za dobu, co je Česko členem Severoatlantické aliance, nikdy nedostala pod 50 procent. V souvislosti s postoji české veřejnosti k NATO pak STEM od roku 2007 sleduje také to, zda mají lidé důvěru nejen v NATO jako instituci, ale konkrétně ve schopnosti NATO zajistit vnější bezpečnost ČR. V současné době NATO v tomto ohledu důvěřuje 61 procent občanů, loni a předloni to bylo 70 procent.