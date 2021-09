Průzkum STEM: Volby by vyhrálo ANO před Spolu a Piráty se STAN

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. ANO by podle něj získalo přes 32 procent hlasů. Koalice SPOLU by měla 20 procent a Piráti se Starosty 18 procent. Ve srovnání s předchozím průzkumem STEM ze srpna zvýšilo ANO náskok před oběma opozičními koalicemi. Do sněmovny by se dostaly ještě hnutí SPD a komunisté. Naopak sociální demokracie nebo Přísaha by pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny nepřekročily. Agentura STEM průzkum prováděla mezi 31. srpnem a 8. zářím. Zapojilo se do něj přes tisíc respondentů.