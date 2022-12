Průzkum Svazu průmyslu a dopravy: Firmy kvůli zdražování nepropouští

Většina českých firem zatím kvůli zdražování nepropouští. Ukázal to listopadový průzkum Svazu průmyslu a dopravy. Zapojilo se do něj 127 různě velkých průmyslových firem. Do konce roku plánuje snížit počet zaměstnanců 6 procent podniků, v prvním pololetí příštího roku pak jen o pár procent víc. Podle viceprezidenta Svazu Jana Rafaje bude hrát roli další vývoj ekonomiky a také to, zda se podaří zajistit na příští rok zastropování cen energie i pro velké firmy. Ty už mohou žádat stát o podporu kvůli vysokým cenám energií. Do budoucna má vláda připravené i stanovení cenových stropů energií pro velké podniky. Ty by měly být na stejné úrovni jako pro malé a střední firmy.

Další problém můžou mít firmy kvůli odchodům lidí do předčasného důchodu - skoro 40 procent firem zapojených do průzkumu Svazu průmyslu a dopravy už zaregistrovalo zájem svých zaměstnanců o tuhle možnost.