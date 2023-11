Průzkum: Svou mzdu za podhodnocenou považuje většina Čechů, 60,5 procenta

Svou mzdu jako podhodnocenou vnímá 60,5 procenta českých zaměstnanců. Z nich 13,7 procenta si myslí, že pobírají výrazně méně, než by měli. Ukázal to průzkum stravenkové firmy Up ČR s více než tisícem respondentů. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici. Více jsou se svým finančním ohodnocením nespokojené ženy. Je jich 63,7 procenta, zatímco mužů 57,2 procenta. Více než polovina Čechů, 55 procent, v průzkumu dále uvedla, že jim s ohledem na rostoucí inflaci nebyla zvýšena mzda.

V letošním druhém čtvrtletí průměrná hrubá mzda v Česku meziročně vzrostla o 7,7 procenta, tedy o 3101 korun, na 43.193 korun. Při zohlednění inflace však opět reálně klesla, tentokrát o 3,1 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V reálném srovnání se mzda podle analytiků vrátila na úroveň roku 2018.

Nespokojenost se svou mzdou v průzkumu vyjádřili zejména příslušníci generace Y, takzvaní mileniálové, což jsou lidé, kteří se narodili mezi lety 1980 a 1995. Bylo jich 63 procent. Z lidí patřících do generace X, jejichž datum narození je od roku 1965 do roku 1979, svou mzdu jako podhodnocenou vnímá přibližně stejný podíl, tedy 62,8 procenta respondentů. Z generace lidí narozených mezi lety 1946 a 1964 je jich 56,5 procenta.