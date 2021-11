Průzkum: Téměř pětina Čechů má před svým protějškem tajemství ohledně peněz

Tajemství týkající se peněz má před partnerem nebo partnerkou 18 procent Čechů. Častěji jsou to muži než ženy, nejvíce ve věku 35 až 44 let se základním nebo středoškolským vzděláním a z menších obcí od 1000 do 1900 obyvatel. Vyplývá to z průzkumu, který agentura NMS Market Research uskutečnila pro Raiffeisenbank mezi více než tisícovkou respondentů.

Na 14 procent Čechů žijících v partnerském soužití v posledním roce něco tajně koupilo a ve 39 procentech případů to stálo více než 5000 Kč. Pět procent dotazovaných má nějaký tajný účet, o kterém protějšek neví. "Časy, kdy většinou muž poslal celou výplatu na společný účet a žena z něj pak vše platila, jsou pravděpodobně minulostí," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Mezi partnery jsou častější oddělené účty, má je 58 procent respondentů, kteří se o pravidelné měsíční platby dělí podle domluvy. Společný účet na domácnost, ze kterého platí pravidelné platby i vše ostatní, má 28 procent Čechů a 11 procent má společný účet na pravidelné platby a k tomu každý svůj účet na vlastní výdaje.