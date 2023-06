Průzkum: Téměř pětina domácností s hypotékou dá až 75 procent příjmů na bydlení

Téměř pětina českých domácností s hypotékou dá až 75 procent svých příjmů na náklady spojené s bydlením. Vedle splátek úvěrů na bydlení jich odchází peníze i na další pravidelné platby, jako jsou příspěvky do fondu oprav, vodné a stočné, zálohy na energie či pojištění. Vyplývá to z průzkumu finančně-poradenské společnosti Swiss Life Select mezi více než tisícovkou respondentů, kteří splácí hypotéku. Na úhradu nákladů na bydlení vynaloží podle průzkumu agentury Ipsos méně než třetinu svých příjmů 27 procent domácností. Přes 50 procent jich musí ze své peněženky na tyto náklady utratit třetinu až polovinu měsíčních příjmů. Alarmující situace je podle autorů průzkumu u 18 procent domácností, které na náklady na bydlení dávají 50 až 75 procent svých příjmů. Ohrožené domácnosti, které na náklady na bydlení vynaloží víc než polovinu příjmů, jsou nejčastěji v Libereckém kraji. Jejich podíl tam činí 29 procent. Ve Zlínském kraji je to 28 procent a v Olomouckém kraji 27 procent.