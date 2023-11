Průzkum: Třetina Čechů si myslí, že umělá inteligence ovlivní jejich zaměstnání

Třetina obyvatel Česka se domnívá, že umělá inteligence bude mít v následujících pěti letech alespoň malý vliv na jejich zaměstnání. Největší dopad předpokládají u profesí softwarových inženýrů, grafických designérů a novinářů. Vyplývá to z výzkumu, který provedla společnost Ipsos ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Data dále ukazují, že pětina respondentů si už vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT. Užitečným ho shledává sedm z deseti z nich. Čtyři z deseti respondentů si myslí, že na jejich práci umělá inteligence vliv mít nebude. Téměř čtvrtina dotázaných - 23 procent - si zatím není jistá nebo uvedli, že se jich problematika netýká. Vliv na své zaměstnání nejčastěji očekává generace lidí do 34 let věku. U softwarových inženýrů, grafických designérů či novinářů předpokládá alespoň nějaký vliv umělé inteligence na práci přes 70 procent respondentů. Naopak nejmenší vliv očekávají lidé u právníků a učitelů.