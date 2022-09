Průzkum: Třetina firem v reakci na zdražování energií omezí vytápění

Téměř třetina firem v Česku omezí v reakci na zdražování energií vytápění firemních prostor, tedy kanceláří nebo výrobních hal. Další čtvrtina plánuje, že bude investovat do úsporných energetických zařízení, která jsou méně energeticky náročná, například do úsporného osvětlení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred mezi 200 podniky v Česku. Šetřit kvůli drahým energiím bude podle průzkumu velká část českých firem. Většina z nich (54 procent) chystá úspory v těch částech podniků, které neslouží přímo k výrobě, nebo mimo kanceláře, tedy ve společných prostorách, jako jsou chodby nebo šatny. Jen velmi malá část společností naopak zatím přemýšlí o tom, že by úspor dosáhly tím, že výrobu, služby nebo kanceláře sestěhují a budou využívat méně prostor než dosud. Firmy podle průzkumu příliš neuvažují o tom, že by z důvodu úspor zaváděly povinný home office, tedy práci z domova. Sedm z deseti firem s ním nepočítá vůbec. A na druhé straně pouze 4,5 procenta společností ho chce povinně zavést na dva a více dní v týdnu.