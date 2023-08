Průzkum: Tři čtvrtiny firem zaměstnávají lidi v důchodovém věku

Tři čtvrtiny tuzemských firem zaměstnávají lidi v důchodovém věku. V případě osob v předdůchodovém věku starších 55 let je to přes 93 procent podniků. K většímu zapojení starších lidí do pracovního procesu by měl stát podle podnikatelů zatraktivnit částečné pracovní úvazky a dohody. Ukázal to průzkum Hospodářské komory mezi 402 podniky všech velikostí.

Podle zaměstnavatelů senioři vykazují pracovní nasazení a výsledky srovnatelné s mladšími pracovníky. Myslí si to 42 procent respondentů. Podle 17 procent zaměstnavatelů senioři vykazují dokonce lepší pracovní nasazení i výsledky než jejich mladší kolegové. Nižší pracovní výkonnost u seniorů pozoruje jen sedm procent oslovených podnikatelů.

"Starší zaměstnanci přinášejí do firem dlouholetou pracovní zkušenost, dobré pracovní návyky i nadhled, které mohou předávat ostatním kolegům, a tím zlepšovat výkonnost firmy," uvedla viceprezidentka komory Jana Havrdová. Viceprezident komory Tomáš Prouza považuje za klíčové navýšení limitu jednodušších dohod alespoň na 15.000 Kč a výrazné osekání navržené byrokracie okolo zaměstnávání lidí na dohody.