Průzkum: V českých hospodách se snížil počet hostů i četnost jejich návštěv

Do českých restaurací chodí na pivo aspoň jednou za dva týdny polovina dospělých, v roce 2019 to byly téměř tři čtvrtiny. Před pandemií štamgasti zašli do oblíbené hospody v průměru devětkrát za měsíc, teď je to osm návštěv, vyplývá z aktuálního průzkumu Plzeňského Prazdroje, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Situace podle průzkumu přiměla restauratéry hledat cesty ke zlepšení služeb, což teď ještě hodně posílil růst inflace a pokles reálných výdělků.

"U nás se jednoznačně ukázalo, že klíčem ke zvýšení prodejů byli zaměstnanci. Je třeba, aby jídlo a nápoje aktivně nabízeli, a ne jen čekali, kdo si co objedná. Proškolení personálu dělá 80 až 90 procent úspěchu," řekl Pavel Chmelík, majitel Restaurace Žíznivej kozel v Klatovech. Restaurace začínají výrazně víc bojovat o zákazníky. "Hlavním impulzem byl covid. Před ním se většina nemusela moc snažit se zlepšovat. Lidi byli. Hosté ale teď chodí méně často a pečlivě vybírají, kde a za co své peníze utratí," řekl obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz.