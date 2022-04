Průzkum: V informační válce vedené Ruskem je Česko podle 52 procent obyvatel

Součástí informační války vedené Ruskem je Česká republika podle 52 procent jejích obyvatel a Slovensko podle 40 procent Slováků. Zablokování dezinformačních webů v době ohrožení státu schvaluje 41 procent Čechů starších 18 let. Ukázal to průzkum, který zhruba měsíc po vpádu ruské armády na Ukrajinu provedla pro středoevropské výzkumné konsorcium Central European Digital Media Observatory (CEDMO) společnost Ipsos. Ruští vojáci na Ukrajinu vpadli 24. února, průzkum se uskutečnil od 31. března do 6. dubna. V Česku se pracovníci Ipsosu dotazovali 1031 lidí nad 18 let, na Slovensku 1024 lidí.

Blokování osmi dezinformačních internetových stránek, ke kterému v Česku koncem února po výzvě vlády přistoupilo doménové sdružení CZ.NIC, je sporné podle 21 procent lidí. Souhlasili s tím, že vláda a Parlament by nejdřív měly schválit změnu zákonů včetně definice dezinformací a stát by pak měl k blokování webů lepší právní nástroje. Za nepřijatelný krok, protože svoboda slova jako základní lidské právo zahrnuje také šíření nepravdivých informací, blokaci považuje 22 procent dotázaných.