Průzkum: V prvním kole prezidentských voleb by vyhrál Pavel před Babišem

První kolo prezidentských voleb by teď vyhrál generál Petr Pavel. Těsně za ním by byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Oba by získali kolem 28 a půl procenta hlasů. Ekonomka Danuše Nerudová na ně ztrácí víc než 3 procentní body. Ve druhém kole voleb by Babiš prohrál s Pavlem i s Nerudovou. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Mladou frontu DNES, která je součástí koncernu Agrofert. Do průzkumu se na konci prosince zapojila tisícovka repondentů.