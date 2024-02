Průzkum: Valentýn oslaví třetina Čechů, nejčastěji koupí sladkost či květinu

Svátek zamilovaných bude podle průzkumu e-shopu Alza.cz v příštím týdnu slavit asi třetina respondentů. Své partnerky nebo partnery nejčastěji, z 36 procent, obdarují květinami a sladkostmi, 14 procent dotázaných koupí erotické pomůcky, dalších 11 procent parfém či kosmetiku. Poptávka po valentýnských dárcích podle obchodníků, které oslovila ČTK, aktuálně roste, vrchol očekávají těsně před 14. únorem, kdy se svátek zamilovaných slaví, nebo ten den. Pro prodejce květin či erotických pomůcek je Valentýn jedním z nejvýznamnějších dnů v roce.

Desetina dotázaných letos k Valentýnu podle Alzy koupí šperk, dalších devět procent poukaz nebo zážitek. Pětina svou polovičku obdaruje něčím jiným, vyplývá z průzkumu, kterého se v Česku zúčastnila více než tisícovka lidí. Za dárek plánuje 54 procent respondentů utratit do 1000 korun, 30 procent si vyhradilo až 2000 korun. Do 5000 se bude pohybovat osm procent dotázaných a shodný podíl naopak nad 5000 korunami. Jako důvod, proč svatého Valentýna neslaví, 31 procent dotázaných uvedlo, že je to podle nich komerční svátek.