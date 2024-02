Průzkum: Většina Čechů chce přísnější pravidla držení zbraní, ale ne úplný zákaz

Většina Čechů by chtěla zpřísnění legislativy pro držení zbraní, ale ne jejich úplný zákaz. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. Lidé žádají například častější lékařské prohlídky majitelů zbraní včetně povinných psychotestů i omezení počtu zbraní, které může jeden člověk vlastnit. Diskusi o pravidlech držení zbraní vyvolal prosincový útok střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v centru Prahy, který si vyžádal 14 obětí a 25 zraněných. Čtyřiadvacetiletý útočník měl podle vyjádření policie povolení na osm zbraní, z toho na dvě dlouhé.

Pro zpřísnění pravidel držení zbraní se vyslovily skoro čtyři pětiny účastníků průzkumu. Více než polovina dotázaných by dokonce volila "výrazné" zpřísnění. Zhruba polovina Čechů ale předpokládá, že v nejbližší době bude zbraňová legislativa upravena jen mírně a nic důležitého se nezmění. Pro úplný zákaz držení zbraní by byla jen asi pětina dotázaných. Stejně velký podíl lidí by zase naopak podpořil uvolnění pravidel držení zbraní.

Zbraň v Česku podle průzkumu vlastní jen malá část populace, asi sedm procent.