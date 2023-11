Průzkum: Většina firem se nechystá propouštět, budou zvyšovat mzdy

Většina českých firem se v příštím roce nechystá propouštět, zhruba pětina naopak plánuje nabírání nových zaměstnanců. Firmy také předpokládají, že budou zvyšovat mzdy, nejčastěji v rozmezí mezi šesti a deseti procenty. Vyplývá to z průzkumu mezi podniky, který zpracovala společnost pro řízení lidských zdrojů Randstad Česká republika a jehož výsledky má ČTK k dispozici. Dvě třetiny firem uvedly, že neplánují změny v počtu zaměstnanců. Nabírat se chystá 19 procent podniků, propouštět 14,3 procenta, ukázal průzkum. "Vzhledem k vývoji hospodářství a nejistým prognózám je důvěra v udržení zaměstnanosti do jisté míry překvapením," komentoval výsledky průzkumu generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský. "Firmy zjevně sázejí na nižší inflaci a na předpovědi ekonomického oživení v příštím roce. Při minimální nezaměstnanosti by pro ně potom mohlo být složité uvolněné pozice včas a na odpovídající úrovni obsadit," doplnil Jánský. Připomněl ale, že proti loňsku jsou očekávání firem ohledně zaměstnanosti nižší. Před rokem plánovala nabírání zaměstnanců třetina společností, propouštění deset procent.