Průzkum: Většina zaměstnanců nechce práci bez možnosti práce z domova

Většina kvalifikovaných zaměstnanců, tedy takzvaných bílých límečků, je ochotna přijmout pracovní pozici jen tehdy, pokud jim zaměstnavatel umožňuje práci z domova. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Hays, kterého se zúčastnilo 1051 respondentů z řad zaměstnanců a uchazečů o práci a 523 respondentů z řad zaměstnavatelů. Práci plně z kanceláře by nepřijalo 48 procent respondentů, 26 procent by se rozhodlo podle konkrétní pracovní nabídky, 13 procent si není jisto, jak by se rozhodli. Pouze 13 procent zaměstnanců na kvalifikovaných pracovních místech jednoznačně uvádí, že jsou ochotni přijmout pracovní pozici, která nenabízí možnost práce z domova. Paradoxem podle průzkumu je, že zaměstnanci ne vždy tuto možnost naplno využijí, nicméně je pro ně důkazem flexibility a důvěry. To, že se stala práce z domova či hybridní režim běžnou součástí na pracovních pozicích, kde je to možné, je patrné i z pracovních portálů a jiných nástrojů pro inzerci a hledání pracovních míst. "Hybridní režim práce, tedy kombinace práce z domova a na dálku je aktuálně na českém trhu nejběžnější. Alespoň dva dny práce z domova týdně nabízí podle průzkumu Hays až 61 procent zaměstnavatelů,“ uvedla manažerka Hays Martina Papoušková.