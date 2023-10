Průzkum: Víc než polovina Čechů pochybuje o schopnosti země se ubránit

I když se naprostá většina české veřejnosti shodne v tom, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu, přesto víc než polovina lidí pochybuje o schopnosti země se v případě konfliktu ubránit. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). O schopnosti České republiky ubránit se v případě konfliktu pochybuje podle něj 56 procent účastníků průzkumu. Naopak 40 procent českých občanů věří, že by se země ubránila, což je nejvyšší podíl za dosavadní měření. Většina Čechů podle CVVM dlouhodobě hájí názor, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu, nyní ho vyjádřilo 84 procent respondentů. Stabilně je proti tomuto postoji přibližně desetina respondentů, v aktuálním průzkumu to bylo 13 procent. Postoje české veřejnosti k obraně vlasti loni ovlivnil vpád ruské armády na Ukrajinu. "Výsledky z jara 2022 se statisticky významně odlišovaly, když jsme zaznamenali nárůst odhodlání bránit suverenitu naší země o osm procentních bodů. V aktuálním výzkumu ale podíl souhlasných odpovědí opět poklesl a vrátil se přibližně na úroveň z roku 2020," uvedli autoři průzkumu.