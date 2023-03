Průzkum: Více než polovina lidí v zimě kupovala méně ovoce a zeleniny než dřív

Více než polovina Čechů letos v zimě kupovala méně čerstvé zeleniny a ovoce než v předchozích letech a většina pro ni mířila do supermarketů či hypermarketů. Co se týče druhů ovoce a zeleniny, dvě třetiny lidí v zimě nemění zvyklosti a kupují pořád totéž. Mezi zeleninou je nejžádanější cibule, mrkev, rajčata, papriky a česnek, z ovoce lidé kupují v zimě hlavně banány, mandarinky, citrony, jablka či pomeranče. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla agentura SC&C počátkem března mezi téměř 2300 respondenty. Nižší nákup zeleniny v letošní zimě oproti předchozím rokům deklarovalo 58 procent lidí. O ovoci totéž uvedlo 57 procent dotázaných. Někteří se ale nespoléhají jen na nákup a podle zjištění agentury si dvě pětiny lidí nějaké druhy ovoce a zeleniny pěstují sami, přibližně čtvrtina je dostává od příbuzných.