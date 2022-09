Průzkum: Vládě nedůvěřuje víc než polovina lidí

Kabinetu premiéra Petra Fialy z ODS nedůvěřuje 55 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo víc než tisíc respondentů. Mezi těmi, kteří k vládě nemají důvěru, převažují voliči opozičních hnutí SPD a ANO. Koaliční vládě naopak důvěřuje přibližně třetina dotázaných - především příznivci stran vládní koalice. Nadpoloviční důvěru má vláda u lidí s vysokoškolským vzděláním a u Čechů do 30 let. Podle průzkumu jí nedůvěřují ve většině Češi starší 45 let a ti se základním nebo středoškolským vzděláním.

Z průzkumu také vyplývá, že s kroky vlády v boji proti rekordně vysokým cenám energií není spokojených 71 procent Čechů. Nejvíc nespokojených lidí - téměř 80 procent - je podle Medianu ve skupině od 45 do 59 let. Naopak spokojená je s kroky vlády v oblasti energií víc než pětina dotazovaných.