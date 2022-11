Průzkum: Volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO, oproti září ale oslabilo

Volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO - svůj hlas by mu dalo 26 a půl procenta voličů. Ukázal to volební model agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by byla ODS, která by získala 21 a půl procenta hlasů. Do sněmovny by se dostali i Piráti, SPD, hnutí STAN a TOP09. I když hnutí ANO stále vede, v porovnání s průzkumem ze září si pohoršilo o 3 procentní body. Naopak ODS si o 3,5 bodu polepšila. Průzkumu agentury Kantar se mezi 17. říjnem a 4. listopadem zúčastnilo 1000 respondentů.