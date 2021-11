Průzkum: Vysněnou zemí českých IT profesionálů je právě ČR

Drtivá většina českých IT profesionálů udává za svou vysněnou pracovní destinaci právě Česko. Důvodem jsou technologická vyspělost, dostatek pracovních nabídek a vysoce nadprůměrné finanční ohodnocení. Třetina českých IT profesionálů vydělává přes 67.000 Kč čistého měsíčně. Vyplývá to z průzkumu společnosti No Fluff Jobs, kterého se účastnilo 4185 IT profesionálů, z toho téměř 800 Čechů. Čeští profesionálové v IT odvětví uvádí, že jejich vytouženým místem pro práci je ČR. Tvrdí to 96 procent respondentů, což je výsledek nesrovnatelný s výsledky dalších zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina). Jako druhou vysněnou destinaci Češi uvádí Slovensko (9,5 procenta) a na třetím místě Polsko (4,2 procenta). Částky vyšší než 90.000 korun čistého si vydělá víc než 17 procenta IT profesionálů. ČR je zároveň zemí s nejnižším podílem (10 procent) IT specialistů s příjmy nižšími než 22.000 Kč. Vyšší finanční ohodnocení je způsobeno převisem nabídky pozic nad poptávkou. Za ten zase může jednak dlouhodobý nedostatek IT expertů a také vlna IT a digitalizačních projektů, mnohé z nich urychlené koronavirovou pandemií.