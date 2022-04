Průzkum: Zájem o hypotéky neklesá, plánuje ji 13 procent Čechů

Zájem o hypotéky přes vyšší úroky a rekordní ceny nemovitostí neklesá, o sjednání hypotéky uvažuje nyní 13 procent lidí. Vyplývá to ze společného březnového průzkumu České bankovní asociace (ČBA) a výzkumné agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů. Více Čechů proti minulému roku však zvažuje hypotéku s delší splatností a zároveň s kratší fixací úrokové sazby. Nejoblíbenější zůstává pětiletá fixace. Pro pořízení bydlení by hypotéku podle průzkumu využilo 60 procent lidí, což je o sedm procentních bodů víc než loni. Stojí za tím vyšší ceny nemovitostí, díky nimž roste potřeba financovat bydlení půjčkou. Vlastní úspory by pak lidé použili hlavně na rekonstrukce a vybavení domácností, podobně jako v loňském roce. Téměř pětina dotazovaných přitom už hypotéku má a úspěšně ji splácí, což potvrzují i poslední čísla České národní banky o platební morálce. Podíl problematických hypoték totiž dál klesá na dlouholetá minima. Podle únorových statistik je problematických úvěrů pouze 0,71 procenta, nejméně za 20 let.