Průzkum: Zálohování PET lahví podporují tři čtvrtiny Čechů

Tři čtvrtiny Čechů podporují systém zálohování PET lahví a plechovek, který navrhuje novela obalového zákona. Proti je 14 procent občanů, a pokud by se ze zálohovaných lahví vyráběly nové, klesl by počet odpůrců o tři procentní body. Vyplývá to z lednového průzkumu společnosti Ipsos, jehož výsledky dnes na tiskové konferenci zveřejnila Iniciativa pro zálohování. O zálohování nápojových obalů se více zajímají ženy a mladší lidé. "Klíčovou roli v podpoře hraje zájem Čechů o opakovanou recyklaci, ta je důležitá pro devět z deseti dotázaných. V generačním pohledu jsou jen malé rozdíly a postoj není zásadně závislý na demografických ukazatelích," uvedl analytik společnosti Ipsos Michal Straka. Argumenty Čechů pro podporu zálohování jsou ochrana životního prostředí, snížení množství odpadu, finanční motivace k ekologičtějšímu chování a opakované využívání suroviny. Naopak odpůrci zálohování svůj postoj odůvodňují mimo jiné nutností dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů.