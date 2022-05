Průzkum: Zastavení dodávek plynu by velmi vážně ohrozilo čtvrtinu firem

V případě náhlého zastavení dodávek plynu by v podnikatelské činnosti byla existenčně nebo velmi vážně ohrožena čtvrtina tuzemských firem, ve výrobním sektoru až 40 procent firem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Podniky se necítí dostatečně informovány, téměř dvě třetiny společností vyzývají vládu, aby urychleně předložila transparentní plán prioritního postupu při dodávkách plynu. Průzkum se uskutečnil letos od 5. do 10. května a zúčastnilo se jej 65 členských firem komory. Nejvíce plynu se spotřebuje v průmyslu (28,3 procenta), následují domácnosti (25 procent). Existenčně by v případě výpadku dodávek plynu byly nejčastěji ohroženy velké firmy s 250 až jednotkami tisíc zaměstnanců. Konkrétní následky zastavení dodávek plynu, kterých se firmy nejvíce obávají, jsou výpadek dodávek zboží a služeb (33 procent), omezení produkce (29 procent) a omezení poptávky (28 procent).