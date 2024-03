Průzkum: Zpravodajství se v Česku vyhýbá přes šedesát procent lidí

Skoro dvě třetiny Čechů se snaží vyhýbat zpravodajství, protože je pro ně příliš depresivní. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Letos v únoru v něm odpovídalo přes tisíc dospělých respondentů. Víc než polovina lidí si taky myslí, že sociální sítě mají negativní vliv na jejich duševní pohodu. Tento názor převládá hlavně u mladých lidí do 29 let - odpověděly tak dvě třetiny z nich. Šetření se zaměřilo i na to, jak média informují o dopadech klimatických změn na Česko. 35 procent lidí si myslí, že v této oblasti přehánějí. Naopak podle čtvrtiny respondentů popisují média dopady klimatických změn realisticky.

Průzkum se také zabýval tím, jak Češi plýtvají potravinami. 35 procent Čechů je nikdy nevyhazuje - to je o sedm procent víc než v roce 2018. Nejčastěji potravinami plýtvají mladí lidé do 29 let, naopak víc než polovina lidí nad 50 let je nikdy nevyhazuje.