Průzkum: Ztráty zaměstnání se bojí 40 procent Čechů

Ztráty zaměstnání se obává 40 procent Čechů. Zhoršenou finanční situaci řeší až čtvrtina obyvatel druhou prací nebo odkládáním odchodu do důchodu. Práci z domova vyžaduje více než polovina lidí. Vyplývá to z průzkumu Workmonitor, který personální agentura Randstad provádí pravidelně 20 let. Loni v říjnu se jeho české části zúčastnilo 750 pracovníků. Význam jistoty práce podle průzkumu stejně jako v době pandemie stoupá. "Jistota práce je důležitá pro 95 procent Čechů, což je o čtyři procentní body více než předloni. Polovina dotázaných se obává dopadu ekonomické situace na jistotu jejich zaměstnání a 40 procent se dokonce bojí jeho ztráty. Plošná propouštění a krachy firem ale podle našich zkušeností nehrozí, do krize jsme vstoupili se zdravým trhem práce," uvedl generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský. Zhoršená finanční situace Čechů se podle průzkumu propisuje i do dalších pracovních trendů. Více než čtvrtina zaměstnanců kompenzuje vyšší výdaje druhou prací, 14 procent si zvýšilo pracovní úvazek a čtvrtina odkládá odchod do penze.