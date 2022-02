První část amerického konvoje dorazí na Rozvadov v úterý večer

První část amerického konvoje, který v rámci aliančního cvičení projede přes Českou republiku, přijede na Rozvadov v úterý večer. Poslední američtí vojáci by měli Česko opustit za týden v úterý ráno. Celkem přes ČR přejede šest konvojů, které budou rozděleny do několika menších skupin. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Vojáci, kteří budou vybaveni například kolovými obrněnými transportéry Stryker, míří na cvičení na Slovensko. Trasa vede z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, druhý den pak opět po silnici I/38 na dálnice D1 a D2. Přesun až 1500 vojáků a 700 kusů techniky je součástí cvičení Saber Strike 2022. Podle Dvořákové se stejně jako v minulosti do cvičení zapojí 2. jezdecký pluk (2nd Cavalry Regiment), který je v současné době umístěn jako součást amerických vojenských sil v Německu. S sebou budou mít vojáci kolová obrněná bojová vozidla Stryker nebo terénní vozidla HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle - vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo), vybaveni budou i logistickou podpůrnou technikou, jako jsou cisterny nebo podvalníky.