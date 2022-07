První kolo prezidentských voleb by podle Ipsosu vyhrál Babiš

První kolo prezidentských voleb by podle volebního modelu Ipsosu vyhrál Andrej Babiš. Předseda hnutí ANO a někdejší premiér by dostal 31,7 procenta hlasů. Do druhého kola by s ním postoupil Petr Pavel se ziskem 23,8 procenta. Výsledky červencového volebního modelu zveřejnila agentura Ipsos dnes. K volbám hlavy státu by podle ní přišlo 71 procent oprávněných voličů. Třetí by v prvním kole skončila Danuše Nerudová. Bývalé rektorce Mendelovy univerzity by odevzdalo hlas 10,8 procenta voličů. Do druhého kola, kam postupují dva nejsilnější kandidáti, by se nedostala.

Senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer by podle modelu agentury Ipsos získali hlasy 7,5, respektive 6,5 procenta voličů. Na šesté příčce by skončil odborový předák Josef Středula se ziskem 5,4 procenta, následovaný předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), kterému by dalo hlas téměř pět procent voličů.

Expremiér Babiš čerpá podporu nejvíce od lidí ve věku nad 60 let, od kterých by v prvním kole dostal přes 40 procent hlasů. Nejméně by ho volili lidé ve věku 18 až 29 let. "Ti naopak výrazně častěji podporují Danuši Nerudovou, ale také Marka Hilšera," uvádí Ipsos.