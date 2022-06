První měsíc nižších slev v dopravě stál o 42 pct méně, cestující se předzásobili

První měsíc upravených slev ve veřejné dopravě, které se od dubna snížily ze 75 procent na 50 procent z jízdného, vyšel stát na 355,5 milionu korun. V dubnu tak stát za slevy pro studenty a seniory dopravcům vyplatil o 28 procent méně než ve stejném měsíci v roce 2019. Zároveň je to zhruba o 42 procent meziměsíčně méně, v březnu se však cestující často předzásobili před snížením slev. ČTK to sdělilo ministerstvo dopravy.

Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o snížení státních slev pro studenty a žáky do 26 let a seniory starší 65 let v lednu. Důvodem je podle ní hlavně nehospodárnost předchozího nastavení slev ve výši 75 procent z jízdného, které přijala předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). Nové slevy ve výši 50 procent z jízdenky by podle odhadů státu měly přinést ročně úsporu přes 1,8 miliardy korun.