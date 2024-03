První plavbou začaly velikonoční jízdy parníku po lipenské přehradě

První plavbou začaly v sobotu velikonoční jízdy vyhlídkového parníku po lipenské přehradě. Turisté mohli vyrazit z Lipna nad Vltavou do Dolní Vltavice a zpět. Velikonoční jízdy potrvají do 2. dubna. ČTK to řekl za provozující společnosti Lipno Line Tomáš Koranda. Okružní jízda trvá dvě hodiny. Loď zatím vyplouvá jednou denně. O velikonoční sobotě i neděli pojede vždy dvakrát za den. "K myšlence velikonočních jízd přispěla kombinace několika faktorů. Jedním z nich byla turistické poptávka během svátků. A také jsme chtěli turistům umožnit přivítat jaro na lodích a podpořit tak dění v překrásné lokalitě Lipenska," řekl Koranda. Aktuální jízdní řád mohou zájemci najít na webu a také v jednotlivých přístavištích. "Zájemci o tyto plavby se často skládají z mixu turistů jak z České republiky, tak i ze zahraničí," uvedl Koranda. Hlavní sezona začíná od 1. července, i když vyhlídkové parníky jezdí po hladině i v jarních měsících.