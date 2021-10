První reakce politiků na průběžné výsledky voleb

Za hlavní podmínku pro případný vstup do vlády s ANO považuje hnutí SPD zákon o referendu, který by umožnil hlasování o vystoupení nebo setrvání České republiky v Evropské unii. Ve volebním štábu to řekl místopředseda strany Radim Fiala. Zopakoval také, že SPD z programových důvodů předem vylučuje spolupráci s Piráty. Další, byť méně důležitou podmínkou pak podle něj je, aby v případné vládě nebyl premiérem Andrej Babiš (ANO), který by si podle Fialy měl nejprve vyřešit svoje aktuální problémy.

Předseda ČSSD Jan Hamáček věří, že sociální demokracii pomohou do Sněmovny hlasy z Prahy díky kampani Maláčové. Zopakoval, že ve vedení ČSSD skončí, pokud strana z dolní komory vypadne. Volební výsledky podle Hamáčka ukazují, že se lidé přiklonili k velkým uskupením. "Pokud nebude ve Sněmovně sociální demokracie a budou tam čtyři subjekty, vypadá to na pat," doplnil. Sociální demokraté přitom ještě v předposledních volbách získali 20,45 procenta hlasů. Podle Hamáčka prostor na levici opanovalo hnutí ANO, které bylo schopno voliče "menších stran vyluxovat".

Spolupráce hnutí STAN a Pirátů se podle místopředsedy Starostů a poslance Petra Gazdíka osvědčila a hnutí ji nemusí litovat. Smyslem této koalice podle něj bylo především to, aby se podařilo přitáhnout k volbám mladé lidi. Přiznávám, že na začátku jsem byl určitě skeptický, ale koalice s Piráty vůbec nebylo nic špatného. Spolupráce s nimi je skvělá a já se těším i na tu povolební," dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš stále věří, že demokratická opozice ve sněmovních volbách výrazně uspěje a bude sestavovat vládu. Kampaň podle něj byla výrazně odlišná oproti minulosti. Popsal ji jako agresivní z hlediska dezinformační scény, která podle něj hovořila stejným jazykem jako premiér Andrej Babiš (ANO) v oficiálních vyjádřeních.

Zástupci koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jsou optimističtí a věří v dobrý výsledek. Novinářům to po svém příchodu do štábu řekl místopředseda ODS Martin Baxa. Lidé podle něj chtějí změnu. Do štábu koalice Spolu se zatím sjíždějí místopředsedové jednotlivých stran.