První uprchlíci z Ukrajiny ztrácí nárok na státem hrazené zdravotní pojištění

Prvním uprchlíkům z Ukrajiny končí 25. července lhůta, po kterou za ně automaticky platil zdravotní pojištění stát. Po 150 dnech od udělení dočasné ochrany v Česku mají běženci ve věku od 18 do 65 let povinnost nahlásit, kdo za ně bude hradit zálohy dál. Pojišťovně to musejí oznámit na speciálních webových stránkách do osmi dnů po vypršení lhůty. U Všeobecné zdravotní pojišťovny se povinnost týká celkem 215 tisíc lidí. Podle neziskových organizací ale tyto informace řada běženců vůbec nemá.

Stát měl zálohy za uprchlíky původně automaticky platit jeden rok, parlament ale nakonec lhůtu zkrátil na 150 dnů.