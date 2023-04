První vesnický orloj v Česku čeká stěhování z Kryštofova Údolí na Liberecku do nedalekých Žibřidic. Liberecký kraj chtěl, aby zůstal na původním místě. Neuspěl ale ve snaze odkoupit ho. Orloj od roku 2008 zdobil v Kryštofově Údolí bývalou trafostanici. Vymyslel ho Martin Chaloupka, který zemřel v roce 2015. Poté, co jeho dceři Alici Chmelíkové obec neprodloužila smlouvu na provozování muzea betlémů, rozhodla se přemístit i orloj.

"Beru to tak, že chci poskytnout orloj a muzeum další vesnici, a to vesnici Žibřidice jako jejich start-up. Stejně jako to tehdy tatínek poskytl Kryštofovu Údolí, tak já vlastně dělám obdobný krok, aby si lidé zase užili orloj jinde," řekla Chmelíková. Společně s muzeem bude orloj v hasičské zbrojnici s věží. Muzeum bude podle Chmelíkové v provozu asi od začátku července a orloj někdy od srpna. "Orloj jde teď do Prahy na kompletní rekonstrukci, čekají na něj restaurátoři. A pak se bude stěhovat do Žibřidic," uvedla Chmelíková. Ve věži budou muset podle ní ještě před tím vybudovat nosnou konstrukci.

Orloj vznikl před 15 lety i díky úsilí místních regionálních řemeslníků a umělců. Kryštofovo Údolí přijde ještě o jednu raritu, kterou vymyslel Chaloupka, a to je socha čůrajícího voříška. V obci byla od roku 2014, podle Chmelíkové ji čeká stěhování do liberecké čtvrti Pavlovice.