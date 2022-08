Psi budou registrováni v evidenci veterinární komory, Senát souhlasil

Psi budou do budoucna registrováni v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Veterináři do evidence zanesou identifikační údaje chovatele a jeho zvířat při jejich očipování nebo očkování. Schválil to dnes Senát v novele veterinárního zákona, kterou nyní dostane k podpisu prezident. Přístup do evidence mají mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé.

Novela řeší také podrobnosti povinného čipování psů a zavádí podle požadavku EU pravidla pro mezinárodní přepravu zvířat. Jejich porušení by mohlo být potrestáno až dvoumilionovou pokutou.