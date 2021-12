Ptačí chřipka je u dalších hus Rybářství Nové Hrady, šlechtitelský chov asi skončí

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších čtyř hejn firmy Rybářství Nové Hrady. Příští týden budou muset utratit asi 1900 ptáků. V listopadu tam utratili veterináři kolem 2600 ptáků. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí, zbude z něj jediné hejno s asi 200 ptáky. Firma připustila, že chov, jenž čítal 5000 ptáků, možná skončí.

"Je mi to líto, protože je to padesát let šlechtění. Dělali jsme všechno pro to, abychom ten šlechtitelský chov u nás udrželi, aby česká husa byla zachovaná, abychom nebyli závislí jenom na dovozu. Ale bohužel, možná budeme muset přistoupit k likvidaci celého chovu," řekl ČTK ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.