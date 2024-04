Publikum ve vídeňském Konzerthausu ocenilo Filharmonii Brno ovacemi ve stoje

Filharmonie Brno má za sebou koncert v prestižním vídeňském sále Konzerthaus, který si sama uspořádala, včetně prodeje a propagace. Po umělecké stránce to byl velký úspěch, řekla ČTK ředitelka Marie Kučerová. Filharmonie chce ve Vídni, kam je z Brna blíž než do Prahy, koncertovat častěji, pokud možno ve vlastní režii, nikoliv jen na pozvání. V publiku se mísila němčina s češtinou, z Brna přijely dva autobusy příznivců filharmonie, další cestovali individuálně. Do Vídně je kromě společenského a uměleckého zážitku lákala také akustika sálu, který v Brně nemá srovnání. "Na konci přišly ovace ve stoje, slyšeli jsme volání 'bravo'," řekla Kučerová. Pozitivní jsou také ohlasy na sociálních sítích. "Byla to opravdu směsice radosti a pýchy, vidět naše muzikanty v aréně pro 1800 lidí," napsal na facebooku divadelní a hudební kritik Luboš Mareček. Filharmonie Brno se do Vídně vrátí v prosinci, kdy vstoupí v Musikvereinu.