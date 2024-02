Půlkilovou jitrnici snědl v Kroměříži nejrychlejší jedlík za minutu a 38 sekund

Soutěž v pojídání jitrnic dnes zpestřila program masopustního jarmarku v Kroměříži. Půlkilovou jitrnici snědl nejrychleji Jaroslav Němec, trvalo mu to minutu a 38 sekund. Jitrnička byla výborná, možná nejlepší, co jsem jedl, byla dobře ochucená, řekl ČTK po soutěži Němec. Soutěží v pojídání se účastní řadu let a má přezdívku Maxijedlík. V Kroměříži měl čtyři soupeře včetně jedné ženy.

Soutěžím v pojídání se věnuje 26 let, je držitelem rekordů, nedávno například snědl 890 šneků za pět minut, plechovku kvašených sleďů Surströmming snědl za minutu a 20 sekund. Soutěží se účastní o víkendech. "Přes týden jím zdravě, většinou i vegetariánskou stravu. Zdraví slouží, zatím mě to baví," uvedl Němec. Trávení má dobré. "Většinou za dvě hodiny nevím, co jsem jedl," uvedl jedlík žijící u Poličky.