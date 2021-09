Rada doporučila udělit cenu Česká hlava expertovi na teorii systémů

Národní ocenění Česká hlava za celoživotní mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu by letos mohl získat odborník na teorii systémů a automatického řízení Vladimír Kučera. Vládě to doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). "Pan profesor Kučera patří mezi naše špičkové vědce v oblasti aplikovaného výzkumu," uvedl první místopředseda rady Pavel Baran. Další z místopředsedů rady, odborník na umělou inteligenci Vladimír Mařík, zdůraznil, že sedmasedmdesátiletý Kučera je jedním z nejcitovanějších odborníků v technických vědách. "Jeho algoritmy se masově používají v celosvětovém měřítku. V automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu a dalších. Jsou to doslova průlomové algoritmy," dodal.

Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. Loňským laureátem byl molekulární imunolog Václav Hořejší. V minulosti cenu získali například egyptolog Miroslav Bárta, chemik Antonín Holý, lékař Pavel Klener, který se zasloužil o zavedení chemoterapie do léčby zhoubných nádorů, nebo zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký. K dalším laureátům patří rostlinný genetik Jaroslav Doležel či odborník na středověkou duchovní kulturu Petr Sommer. S oceněním se pojí částka jeden milion korun.