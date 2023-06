Rada Evropy: Česku stále chybí protikorupční pravidla pro zákonodárce

Česko stále zcela neplní většinu doporučení, jak předcházet korupci mezi zákonodárci, soudci a státními zástupci. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou zveřejnila protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO). Podle ní v Česku stále chybí zákon o lobbingu, etický kodex pro poslance nebo vymahatelná pravidla pro přijímání darů a dalších výhod. České orgány by také měly přijmout novelu zákona o státním zastupitelství. Skupina analyzovala pokrok, který Česko dosáhlo od posledního hodnocení z roku 2021. Konstatovala, že dvě ze 14 doporučení země splnila bezvýhradně, devět částečně a tři vůbec. Nejvíce problematických otázek kolem nedostatečné prevence korupce zůstává spojeno s prací zákonodárců. Parlament podle skupiny stále nepřijal zákon o lobbingu, který má zavést pravidla pro jednání poslanců se zájmovými skupinami. Odložil také přijetí etického kodexu pro členy parlamentu, který by vymezoval možnosti týkající se přijímání darů či jiných výhod nebo vzájemné neslučitelnosti funkcí.