Rada vlády vyzvala k rychlejšímu udílení občanství lidem z české menšiny na Ukrajině

Rada vlády pro národnostní menšiny vyzvala kabinet Petra Fialy (ODS) k rychlejšímu udílení azylu či občanství příslušníkům české menšiny na Ukrajině. Dočasnou ochranu v Česku by měli podle ní dostat také Bělorusové, kteří utekli z Běloruska na Ukrajinu. Rada podpořila i Rusy, kteří vystupují proti válce. Odmítla princip kolektivní viny za ruskou agresi. Vyplývá to ze dvou usnesení, které rada přijala na svém posledním zasedání a poskytla ČTK. Rada se kvůli válce na Ukrajině mimořádně sešla v pondělí odpoledne. Odsoudila ruský útok a "lživou a agresivní kampaň" Ruska proti Ukrajině. Podpořila nezávislost a celistvost Ukrajiny včetně Krymu i kroky české vlády na pomoc této zemi a proti dezinformacím. Vyzvala k zastavení ruské agrese a stažení ruských vojáků. "Rada vlády pro národnostní menšiny vyzývá vládu ČR ke zvýšenému aktivnímu monitoringu situace příslušníků české národnostní menšiny na Ukrajině a ke zrychlení a zjednodušení administrativních procesů k získání azylu nebo občanství pro tyto příslušníky české národnostní menšiny," uvedla rada v jednom z usnesení.

V radě zasedá 20 příslušníků 15 menšin, mezi nimi i ukrajinské a ruské. Podle výročních zpráv o situaci minorit se za poslední roky vztahy v ruskojazyčné komunitě v Česku zhoršily a "zpolitizovaly", a to hlavně kvůli názorům na dění na Ukrajině, brexit či zahraniční politiku, ale i kvůli propagandě. Odrazilo se to také na udělování českého občanství. Úřady ho z bezpečnostních důvodů nepřiznaly Rusům, kteří v Česku žijí i desítky let. Zprávy vycházely z vyjádření zástupců ruské menšiny.