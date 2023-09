Radiožurnál: Policie rozkryla síť lidí, kteří vedli kroužky a zneužívali děti

Policie rozkryla v Česku skupinu lidí, kteří podle ní zneužívali děti. Kriminalisté zjistili, že si na internetu vyměňovali zkušenosti a rady, jak se přes kroužky nebo spolky dostat k dětem. Skupina podle policejního prezidia zasahuje do několika regionů. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Policie zatím nechce sdělit detaily případu ani to, ve kterých krajích obvinění působili, některé podezřelé totiž teprve sleduje, napsal server iROZHLAS.cz.

Kriminalisté provedli několik domovních prohlídek, obvinili několik lidí a soudy dva muže poslaly do vazby. Na skupinu kriminalisté přišli, když vyšetřovali případy zneužívání dětí v Ostravě a Táboře, píše server. Devětačtyřicetiletý muž organizoval na základních školách v Táboře kroužky pro školáky několik let, kriminalisté zjistili, že při tom přes deset dětí sexuálně zneužil. Také čtyřicetiletý muž z Ostravy působil ve spolku, který pomáhal dětem vyplnit volný čas. I toho kriminalisté obvinili ze zneužití několika nezletilých dětí.