Rakušan: Česko usiluje o to, aby měla Ukrajina v Praze velvyslance

Česko usiluje o to, aby měla Ukrajina v Praze plnohodnotného velvyslance. Post není obsazený déle než rok poté, co se poslední velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis přesunul na post náměstka ukrajinského ministra zahraničí. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) doufá, že velvyslanec v Česku bude během týdnů až měsíců, řekl dnes v pořadu Partie na CNN Prima News.

Důvodem dlouhé absence ukrajinského velvyslance v Praze je podle Rakušana to, že řada tamních kvalitních diplomatů zůstává kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajině. "Koncentrují se na domácí politiku," vysvětlil. Perebyjnise odvolal z funkce loni v červenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Po návratu na Ukrajinu se stal náměstkem šéfa diplomacie.

Další z hostů Partie Tomio Okamura (SPD) míní, že Česko je pro Ukrajinu na vedlejší koleji. Pokud by to tak nebylo, velvyslanec by tu už dávno byl, konstatoval. Situaci přirovnal k českým vztahům s Tchaj-wanem, kam v posledních letech zamířily špičky českého Parlamentu, tamní výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ale hodlá umístit svou první evropskou továrnu do Německa, ačkoliv podle Okamury udržuje lepší vztahy s Čínou.