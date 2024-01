Rakušan chce zavést povinnost prodejců zbraní hlásit podezřelé obchody

Změnit nynější dobrovolnou možnost prodejců zbraní a střeliva hlásit podezřelé obchody na povinnost by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) mohla zavést dílčí novela stávajícího zbraňového zákona. Nebylo by nutné čekat na nový zákon, který má kvůli digitalizaci centrálního registru zbraní nabýt účinnosti až počátkem roku 2026. Rakušan to uvedl v diskusi poslanců o změnách zbraňového zákona v reakci na prosincovou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zastřelil 14 lidí a poté i sebe.

Ministr chce také zavést povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění. Podle Rakušana by "povinné specializované psychologické vyšetření pro prvožadatele o zbrojní oprávnění" mohla stanovit vláda na základě zmocnění daného novým zákonem. Platný zákon ani jeho nová podoba psychologický posudek nevyžadují, nutné je pouze doložení zdravotní způsobilosti žadatele. Praktický lékař, který tento posudek vydává, si pouze může vyžádat také posudek psychologa.

Předseda odborné rady Asociace klinických psychologů Václav Šnorek uvedl, že plošné testování je nerealizovatelné, neboť klinických psychologů je v Česku zhruba 1200. Za vhodnější pokládá optimalizovat stávající systém, dát praktickým lékařům metodiku, koho na psychologické vyšetření posílat. "Naprostá většina duševně nemocných se nedopouští agrese. Screeningová vyšetření formou dotazníku nemají smysl, musela by být podrobná," uvedl Šnorek. Podobně se vyjádřil i David Vaněk z Psychiatrické společnosti, podle něhož plošné testování "není reálné ani efektivní".