Rakušan chce změnu legislativy krizového řízení. Má reagovat na pandemie, blackouty a terorismus

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan chce do poloviny volebního období předložit změnu legislativy krizového řízení, která bude lépe reagovat na nové typy hrozeb - pandemie, blackouty či terorismus. Priority v bezpečnosti dnes představil prezidentovi Miloši Zemanovi na zámku v Lánech. Novinářům řekl, že na obecnou politickou debatu s hlavou státu neměl moc času. Doufá ale v to, že Zeman jmenuje vládu jako celek. Z jeho pohledu prezident počítá s tím, že by kabinet mohl okolo poloviny prosince opravdu vzniknout.

Krizový štáb by se měl podle Rakušana zúžit a přestat být diskusní skupinou. V boji proti covidu-19 jsou také podle Rakušana potřeba pravidelné schůzky ministrů a pevná analytická skupina odborníků, o kterou se bude vláda opírat. Nová skupina také pracuje na tom, jak by mělo vypadat vysvětlení protikoronavirových opatření. Protože vláda nechce lockdown a zavírat školy, je potřeba, aby lidé skutečně dodržovali stávající nařízení.