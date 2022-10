Rakušan jednal na Kypru o nelegální migraci

Český ministr vnitra Vít Rakušan se zúčastnil schůze o migraci zemí MED5, a sice Řecka, Kypru, Malty, Itálie a Španělska. Podle kyperského ministra pro migraci Nikose Nurise se schůze bude zabývat nárůstem počtu migrantů přicházejících nelegálně do Evropské unie.

"Ve srovnání s rokem 2021 se počet nelegálních vstupů ve východním Středozemní zdvojnásobil," uvedl Nuris. Podle něj je možné spojit tento nárůst se snahou Turecka zneužívat nelegální migraci.

V pátek Rakušan na Kypru podepsal dohodu o daru ve výši 25 milionů korun, který poslouží na financování návratu do země původu neúspěšných žadatelů o azyl na Kypru. Podle Rakušana je pro zastavení příchodů migrantů bez povolení do ČR nutné lépe střežit vnější hranici EU a vracet zpět migranty, kteří takto vstupují do EU. Rakušan také navštívil Řecko, kde jednal s ministrem pro migraci Notisem Mitarakisem.

Kvůli růstu počtu migrantů, kteří přicházejí do EU po takzvané balkánské trase, Česká republika obnovila soustavné kontroly na hranicích se Slovenskem.