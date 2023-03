Rakušan: Každá strana vládní koalice navrhuje jiný vzorec růstu důchodů

Každá strana a hnutí ve vládní koalici má jiný návrh na budoucí zpomalení růstu důchodů. V televizi Prima to řekl ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle něj je potřeba najít takový kompromis, který bude přijatelný i pro opozici. Ta by podle Rakušana měla se zástupci koalice jednat. Vláda by novelu s novým modelem navyšování penzí měla podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL projednávat za několik týdnů. Podle Jany Mračkové Vildumetzové z opozičního hnutí ANO měl ale kabinet přijít s návrhem na změnu růstu důchodů dřív.