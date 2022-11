Rakušan: Kontroly na hranicích se Slovenskem kvůli migrantům zrušit nelze

Kontroly na česko-slovenských hranicích podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nyní kvůli migrantům zrušit nelze, čekací doby dopravců by se ale mohly zkrátit. Ministr to řekl novinářům v souvislosti s noční blokádou jednoho z hraničních přechodů slovenskými autodopravci. "Já si skutečně při těhle číslech, která stále máme, neumím představit, že by teď rychle Česká republika řekla, že ty kontroly na hranicích končí," uvedl Rakušan. Česká policie od znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem zajistila v celé zemi 8840 lidí při nelegální migraci a 91 převaděčů. Podmínky pro vstup do ČR nesplnilo 1587 lidí, na Slovensko vrátila 2841 lidí. "Hledejme teď způsoby, jak ulehčit dopravcům, jak ulehčit a zjednodušit čekací doby," řekl Rakušan. "Snažíme se budovat další odbavovací pruhy na hranicích i pro dopravce jako takové," dodal. Situaci chce Rakušan řešit se svým slovenským protějškem Romanem Mikulcem, v plánu jsou i jednání premiérů obou zemí mimo jiné kvůli naplňování dohod o zpětném přebírání běženců. Rakušan uvedl, že v této souvislosti jednal i s albánskými představiteli, je ochoten pomoci posílit kontroly na balkánských hranicích. Slovenští autodopravci v noci několik hodin protestovali na dálničním hraničním přechodu na D2 s Českou republikou Brodské/Břeclav. Dopravu tam ale hodlají zablokovat znovu v pátek v případě, že se na hranicích s ČR kvůli obnoveným českým hraničním kontrolám budou vytvářet kolony.