Rakušan má za to, že kontroly na hranicích se Slovenskem budou prodlouženy

Český ministr vnitra Vít Rakušan má za téměř jisté, že Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem. Řekl to po schůzce s kolegy ze Slovenska, Maďarska a Rakouska v Bratislavě. Ministři se shodli na potřebě posílit ochranu vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu osob, a to i s pomocí unijní agentury Frontex. "Je téměř jisté, že ty kontroly po deseti dnech neskončí. Musíme počkat, až budou výsledky, až se ukáže, že na této migrační trase čísla objektivně klesají," uvedl Rakušan. Podle Rakušana migrace je celoevropský problém, který nelze řešit pouze mezi jednotlivými státy. Naznačil, že pomoc v souvislosti s migrační vlnou očekává také od Srbska.

"To, co zažíváme, je bezprecedentní. Meziroční nárůst migrace v České republice je 1200 procent. To je situace, na kterou jsme jako Česká republika museli reagovat," řekl Rakušan. Od nedělního rána policisté při kontrolách na hranicích se Slovenskem odhalili 91 migrantů a zadrželi čtyři převaděče. Podmínky pro vstup do země nesplnilo 51 lidí, dalších 59 migrantů bylo vráceno na Slovensko. Za 24 hodin dohromady policisté prověřili 29.463 lidí. Policie to dnes uvedla na twitteru. Celkem od počátku kontrol policisté prověřili 92.706 lidí, odhalili 1142 migrantů a zajistili 33 převaděčů.