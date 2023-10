Rakušan: Muslimská komunita v Česku se po událostech v Gaze neradikalizuje

Ministerstvo vnitra nemá žádné známky toho, že by se radikalizovala muslimská komunita v Česku. Ve vysílání České televize to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ani na propalestinských demonstracích v Česku podle dosavadního zkoumání policie nikdo nepodporoval terorismus nebo hnutí Hamás. Některé evropské země přistoupily k zákazu propalestinských demonstrací, protože se na některých z nich objevilo násilí a radikální sdělení. To ale podle Rakušana v Česku nehrozí, tuzemská muslimská komunita není podle něho příliš početná a shromáždění na podporu Palestiny nejsou na rozdíl například od Berlína a Paříže primárně muslimskými akcemi. Na manifestace dohlížejí podle ministra i policejní odborníci na extremismus. Podle poslankyně opozičního ANO Jany Mračkové Vildumetzové měl ale Rakušan ohledně propalestinských demonstrací komunikovat lépe. Lidem měl vysvětlit postup policie před tím, než začaly.